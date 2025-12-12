NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。“金運上昇”にこだわった自宅のルームツアーを行った。【映像】“金運上昇”にこだわった松居一代の超高級レジデンス自宅12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒ