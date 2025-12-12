日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が12日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。8月に第1子の妊娠、秋から産休に入ることを発表していた郡司アナ。「家族の思い出が詰まったパンケーキ」と書き出し、ふっくらしたおなかでパンケーキとカフェを楽しむ写真を投稿した。この投稿にコメント欄には「らしくなってきましたねご自愛下さい」「体調第一でお仕事頑張ってくださいね」「お腹大きく