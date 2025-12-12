ＭＬＢのウィンターミーティング（ＷＭ）とはどんなものなのか―。日本にはない“一大イベント”の４日間を現地で初めて取材した中村晃大記者が「見た」。初めて訪れたＷＭは予想とは大きく違った。「ミーティング」と言っても「会議」のような空気感はおそらく球団幹部と代理人らしか立ち入れない交渉現場だけだろう。ディズニーワールドのすぐ横にある今年の会場ホテルのロビーは大きなクリスマスツリーで彩られ、夜はバーで