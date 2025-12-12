EU欧州委員会の本部前ではためくEUの旗＝ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）加盟国は12日、来年7月から150ユーロ（約2万7千円）未満のインターネット通販の輸入品を対象に、3ユーロの関税を課すことで合意した。中国発の通販サイト「SHEIN（シーイン）」や「Temu（テム）」を通じた安価な製品の輸入が急増し、EU企業の事業や消費者の健康に悪影響が出ているとして、流入を阻止する狙いがある。