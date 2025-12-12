元ＮＨＫのキャスター・大越健介氏と有働由美子アナウンサーが１２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋５０年目深掘りＳＰ第４弾奇跡の共演編」（午後８時１０分）で民放初共演を果たした。司会の黒柳徹子、付き添い役のマツコ・デラックスとの共演で、黒柳に「あなたはモテたんですか？」と聞かれると「モテはしなかったですねえ」と率直に答えた有働アナ。「でも、合コン２００（回）くらいは行ってると思います」と明かし