次の名詞の適切な数え方は何でしょうか？ 会話の中でふと出てきたときに役立つ知識です。問題：「俳句」の数え方は？「俳句」はどのように数えるのが正解でしょうか？A. 篇（へん）B. 句（く）C. 首（しゅ）答えを見る↓↓↓↓↓正解：B. 句（く）正解は「B. 句（く）」でした。▼解説「俳句」は、五・七・五の形式を持つ詩歌の一種であり、「句（く）」で数えます。「首（しゅ）」は短歌や和歌（五・七・五・七・七）に使われ、「