アルペンスキーW杯女子滑降、史上最年少41歳で通算83勝目を挙げ、表彰台でマスコットと喜ぶリンゼイ・ボン＝12日、サンモリッツ（ロイター＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は12日、スイスのサンモリッツで女子滑降第1戦が行われ、41歳のリンゼイ・ボン（米国）が1分29秒63で8季ぶりの優勝を果たした。国際スキー・スノーボード連盟（FIS）によると、アルペンスキーのW杯では男女を通じて最年長での制覇。女子歴代2