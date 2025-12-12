タレントのMatt（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。「学生の頃から大好き」という人物たちとの写真を投稿した。Mattは「AKB48 20th YEAR LIVE TOUR 2025」と切り出し、AKB48の公演を鑑賞したことを報告。「学生の頃から本当に大好きで生で見る事ができて本当に嬉しかったし泣いちゃいました」とし、前田敦子、板野友美との3ショットを公開した。「感動のステージをありがとうございました紅白も楽しみにしてます！