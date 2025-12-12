俳優の上川隆也さん（60）が11日、舞台『忠臣蔵』の取材会に出席し、舞台ゆかりの地に訪れた時を振り返りました。取材会には、上川さんや高橋克典さん（60）、藤原紀香さん（54）ら、豪華俳優陣が登場しました。舞台は、赤穂浪士たちによる“仇討ち”を描いた物語で、大石内蔵助を上川さん、吉良上野介を高橋さんが演じます。舞台に先駆け上川さんは、ゆかりの地・赤穂を訪れたそうで「いい天候に恵まれまして、それもあって、赤穂