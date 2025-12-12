伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は12月12日、米Varonis Systemsの日本法人Varonis Systems Japanと協業し、データセキュリティソリューション「Varonis Unified Data Security Platform」の国内提供を開始すると発表した。同ソリューションが国内で提供されるのは今回が初となる。「Varonis Unified Data Security Platform」イメージ○CTCは国内初のVaronis公式認定パートナーに同ソリューションは、マルチクラウドやSaaS、