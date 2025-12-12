京都市は１２日、今年のノーベル化学賞の京大・北川進特別教授とノーベル生理学・医学賞に選ばれた阪大・坂口志文特別栄誉教授に「京都市名誉市民」の称号を贈ることが内定したと発表した。京都市出身の北川氏は京大工学部を卒業し、坂口氏は京大医学部卒業。ともに京都市に縁があり、今後、市議会の同意を得て、来年２月１６日に表彰式を行う。１９５３年に設けられた同称号の対象は、「公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進