ポールソン米フィラデルフィア地区連銀総裁 インフレは来年にかけて下がる可能性が高い。 来年、住宅インフレは引き続き改善する。 現在の政策金利は3.50%から3.75%で、金融政策はやや引き締め的だとみている。 この政策金利水準は、過去の引き締め措置の累積効果と相まって、インフレ率を2%に戻すのに寄与する。