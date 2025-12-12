決勝トーナメント1回戦で滑走する須貝龍（中央）＝バルトランス（共同）【バルトランス（フランス）共同】フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は12日、フランスのバルトランスでスキークロスが行われ、日本勢は3月の世界選手権で銅メダルを獲得した男子の須貝龍（クレブ）は4位だった。4人一組で争う決勝トーナメントで決勝まで勝ち進んだ。ケビン・ドルーリー（カナダ）が優勝した。11日の開幕戦で15位だった古野慧