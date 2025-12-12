実は医者ってオタクが多いです▶▶この作品を最初から読む睡眠時間は3時間、食事時間は3分、日々のスキンケアは全くできない。むしろ化粧したまま夜を越す!?それでも、外科医はやっぱり外科が好き！「母×オタク×外科医」という、属性モリモリな大人気ブロガー「さーたり」さんをご存知ですか？医学部を卒業後に外科医を志したという彼女は、同期の男性・るるさんと結婚し出産。現在もお子さんを育てながら、外科医とし