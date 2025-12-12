厚生労働省は１２日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で、出産時に正常分娩（ぶんべん）費用と別にかかる自己負担を軽減するため、妊婦に現金を給付する仕組みを設ける案を提示した。すでに分娩費用を公的医療保険で全額賄う案を示しているが、帝王切開などでは今後も３割の自己負担が残るためだ。帝王切開による出産数は国内の出産全体の２割ほどを占めている。現金給付の対象範囲や水準は今後、検討する方