第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。長い歴史の中で、２位と最も小差で総合優勝をつかんだのは２０１１年、８７回大会の早稲田大だ。往路で２位につけると、３連覇を狙った東洋大を６区で逆転し、最後は２１秒差で振り切った。１、２位のタイム差としては、この大会の「２１秒」が史上最小。１０区間計２１７キロ余りのレースが、距離換算すれば１００メート余りの差で決着