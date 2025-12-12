KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」（読み：モアスター）が12月12日、神奈川県Kアリーナ横浜にて開催された＜KAWAII LAB. SESSION vol.17＞でデビューした。12月8日にグループ結成が発表されて以来、SNSで大きな話題を呼んでいるMORE STAR。メンバーは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、KAWAII LAB.の先輩グループた