BRADIOが2025年ラストライブとなる主催ライブ＜BRADIO 15t Anniversary「THANKS PARTY 2025」＞を東京・LIQUIDROOMで開催し、2026年3月4日にインディーズ期の未配信曲を収録したアルバム『Gold Fashion』をリリースすることを発表した。アルバム『Gold Fashion』は、現在廃盤となっていて配信もされていない1stデモシングル「My Answer」、2ndデモシングル「DANCE’N’SOUL」、アコースティックCD「You take me away」の収録曲に加