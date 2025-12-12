TETORAがライブ会場限定シングルCD「ミッドナイトカモフラージュ」関連の特設サイトを公開した。特設サイトは、楽曲タイトル「ミッドナイトカモフラージュ」に込められた“夜に紛れる” “暗闇に佇む”という世界観にちなんだ仕掛けを採用したもの。スマートフォンから暗闇でのみ閲覧可能という独自仕様となっている。特設サイト内では「ミッドナイトカモフラージュ」ミュージックビデオが視聴可能だ。CD・歌詞公開・映像・特設サ