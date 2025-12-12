高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」にて、2026年1月1日(木)に「平尾山 初日の出 山頂リフト」が開催。早朝の澄んだ空気の中、リフトと徒歩で標高約1,100mの山頂を目指し、新年の幕開けとなるご来光を観賞する特別営業イベントが登場。 佐久スキーガーデン パラダ「平尾山 初日の出 山頂リフト」 開催日：2026年1月1日(木)開催地：佐久スキーガーデン パラダ（南パラダ）料金：リフト往復 600円