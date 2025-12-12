和歌山市にある「道の駅 四季の郷公園」にて、和歌山県初となる屋外設置型アイススケートリンク「AOZORA ICE PARK」がオープン。2025年12月20日(土)より、冬限定のアクティビティとして開催されます。 道の駅 四季の郷公園「AOZORA ICE PARK」 開催期間：2025年12月20日(土)〜2026年3月1日(日) ※元旦のみ休業営業時間：10:00〜16:00※12月20日〜1月3日は 10:00〜19:00開催場所：道の駅 四季の郷公園(和歌山市明王