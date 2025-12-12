北海道・十勝発祥の製菓メーカー柳月から、2026年の干支菓子「新春ほうじ茶まん」が登場。2025年12月21日(日)より期間限定で販売されます。 柳月「新春ほうじ茶まん」 発売日：2025年12月21日(日)価格：1個 140円(税込)※オンラインショップは8個入 1,320円(税込)の取扱い販売場所：全道の柳月直営42店舗、柳月オンラインショップ 「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの柳月が贈る、2026年の干支菓子。20