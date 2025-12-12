細菌戦研究者の西山勝夫氏が発見した「北支那防疫給水部甲第一八五五部隊留守名簿」の表紙。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京12月12日】旧日本軍の細菌戦部隊と言えば、中国東北部の「731部隊」がよく知られているが、北京にも同様の組織が存在していた――。その実像を裏付ける新資料を、日本の細菌戦研究者、西山勝夫氏（滋賀医科大学名誉教授）がこのほど発見した。西山氏が公開した「北支那防疫給水部甲第一