5人組ガールグループ・ILLITが、2026年1月にJapan 2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースし、新たな日本オリジナル曲を届ける。【写真】シックなかっこよさも！新鮮なILLITILLITがオープニングテーマを担当する2026年1月12日より放送予定のテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のPVが公開され、主題歌情報やジャケット写真が発表された。主題歌のタイトルは「Sunday Morning」で、2026年1月13日にデジタル