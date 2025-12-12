HANAの「Tiger」が、12月3日発表のBillboard Japanの集計において、ストリーミング累計再生回数1億回を突破した（※1）。2025年4月に「ROSE」で鮮烈なデビューを飾り、約8カ月を経た今も飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進を続けるHANA。ストリーミング再生が1億回を突破した楽曲は「ROSE」「Blue Jeans」「Drop」「Burning Flower」に続いて5曲目となり、国内女性ダンス＆ボーカルグループとして史上最多