「セックスレスが原因の浮気・不倫」について、こんな調査があります。夫婦間レス当事者男女400人を対象にした「夫婦のセックスレスに関する実態調査」（レゾンデートル株式会社）によると、「もし配偶者が浮気・不倫をしたら許しますか」という問いに、全体の45.8％が「許さない」と回答。男女別では男性38.5％、女性53％と差があるものの、レスであっても約2人に1人は「パートナーの浮気・不倫は許さない」姿勢を示しています。