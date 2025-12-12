頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。問題：「ポーランド」の通貨は？▼ポーランドで使われている通貨は？A. フォリント（HUF）B. ズロチ（PLN）C. ルーブル（RUB）答えを見る↓↓↓↓↓正解：B. ズロチ（PLN）正解は「B. ズロチ（PLN）」でした。▼解説ポーランドの公式な通貨は「ズロチ（PLN）」です。ポーランドはEU加盟国ですが、ユーロ圏には参加せず、独自の通貨を維