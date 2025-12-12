タレントの福田彩乃さん（37）が12日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを発表しました。福田さんは、赤ちゃんと映った動画とともに「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました。母子共に元気に過ごせています」と報告。さらに、第1子の妊娠中に足を骨折したことを明かしていた福田さんは「今回の出産ではなんとか骨折はまぬがれましたが 笑やはり産前も産後も、一筋縄ではいかないということをしみじみ