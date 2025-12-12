帝国データバンクは１２日、中国政府による日本への渡航自粛要請に伴う影響について、全国の企業を対象に行った調査結果を発表した。日本経済にマイナスの影響があると回答した企業と、ないという企業の割合は拮抗（きっこう）した。同社は「多くの企業は渡航自粛を比較的冷静に受け止め、影響は限定的とみている」と分析している。マイナスの影響が「ある」は４２・８％、「ない」は４０・８％だった。影響があると回答した企