中国人観光客の渡航自粛勧告後も訪日客であふれる江ノ島電鉄鎌倉高校前駅周辺＝１２日、鎌倉市腰越江ノ島電鉄鎌倉高校前駅（鎌倉市腰越）の踏切に訪日客が押し寄せ、近隣住民とのトラブルが増えている問題を巡り、市は１２日、踏切周辺にＡＩ（人工知能）を搭載したカメラを設置した社会実験を１２月中旬から開始する方針を明らかにした。日中関係の緊張にも関わらず踏切周辺の人出はほぼ変わらず、オーバーツーリズムの被害が続