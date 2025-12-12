新日本プロレス１２日鹿児島大会「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」準決勝で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組に敗れ、初優勝を逃した。Ｂブロックを１位で突破したＫ．Ｏ．Ｂは、新世代ツートップを走ってきた辻＆ゲイブのライバルタッグと激突した。「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」と