新馬２頭は調教で感触を確かめた。６Ｒのアラビアンドリームは「新馬にしてはドッシリとしているし、態勢は整っている」。セツナサも「状態は悪くない」と楽しみにしていた。アドマイヤウルトラは前走３着に引き続き手綱をとる。「前走は勝てると思ったが、直線で止まってしまった。中山の小回りなら勝つチャンスはある」と芝替わりでも期待していた。【中山】１ＲソチミルコＡ２ＲウインビギニングＡ