【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 マンチェスター・シティ（日本時間12月11日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】接触プレー→フェイスオフ！緊迫の一部始終レアル・マドリードのDFラウール・アセンシオが、接触プレーの後に仁王立ち。相手を煽ったとも捉えられる行為をきっかけに一触即発の事態となった。日本時間12月11日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で、レアル・マドリード