海上自衛隊は１２日、海自の護衛艦「あきづき」と、米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」、イージス駆逐艦「デューイ」が関東南方の太平洋上で８〜１１日に共同訓練を行ったと発表した。空母「遼寧」が艦載機の発着艦を繰り返すなど太平洋で活動を活発化させる中国に対し、日米の連携を示す狙いがあるとみられる。発表によると、訓練は、海自の戦術技量や米海軍との相互運用性の向上が目的という。３隻が陣形を組んで航