義両親や義きょうだいが困っていたら、自分ができることはしてあげようと思うかもしれません。そして自分が困ったときには相手から助けてもらい、それは「お互いさま」と言えるもの。でも「お互いさま」とはならない関係もあるようで……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『義親や義妹から「助け合いよ」と言われ、相手の都合のいいように使われていました。今回も義妹の子を預かってほしいとお願い