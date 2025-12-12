私はミハル。夫のトモヤとの結婚生活は、半年前に娘のチエリが生まれて激変しました。チエリはとても可愛いのですが、今は育児にかなりの体力をとられます。私は育児休業中のため、文字どおり24時間体制のお世話。トモヤが協力してくれれば少しは楽なのでしょうが、トモヤはいわゆる自分磨きが大好きなんです。毎日の肌の手入れやワークアウトなどに時間をかけるので、少しでも家事や育児に割いてくれればいいのに……と思ってしま