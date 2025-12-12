長崎県警は12日、勤務中にスマートフォンからボートレース（競艇）の舟券を3800回購入したとして、県南部の警察署に勤務する30代の男性巡査部長を減給100分の10（6カ月）の懲戒処分にした。巡査部長は同日付で依願退職した。「借金がかなり膨らんでしまった」と自ら上司に相談して発覚したという。