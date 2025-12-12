福岡県警折尾署は12日、中間市岩瀬4丁目2番付近の道路上で同日午後2時ごろ、通行中の小学生男児数人が見知らぬ男からランドセルをつかまれ引っ張られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から70代くらいで黒系上下服、黒系帽子、黒色サングラス、白色マスクを着用していたという。