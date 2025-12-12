俳優の横浜流星さん（29）が11日、都内で開催された『2025 小学館DIMEトレンド大賞』の発表・贈賞式に登場。2026年に挑戦したいことを明かしました。ビジネスからエンターテインメントまでの幅広いジャンルにわたり、その年のトレンドを映し出すような商品や作品に贈られる『小学館DIMEトレンド大賞』。横浜さんは『話題の人物賞』に選ばれました。今回の受賞について「2019年にベストキャラクター賞をいただき、6年越しにステキな