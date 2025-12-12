12月12日の新潟県内は寒気の影響を受け、雪を伴った強い風が吹くなど荒れた空模様となりました。気温もぐっと下がり寒い一日となりました。引き続き、高波や雪崩に注意が必要です。 寒気の影響を受け、荒れた天気となった県内。一時、視界が悪くなるほどの吹雪となった新潟市中央区では傘を差し、滑りやすい足元に注意しながら慎重に歩く人の姿がありました。最大瞬間風速は佐渡市弾崎で26．3m、新潟市東区で24．2mを観測。海はし