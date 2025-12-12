一年の世相を表す今年の漢字が12月12日、発表されました。米の価格高騰や相次ぐクマの出没、また女性初の首相誕生など様々な出来事があった2025年。街の人はどんな漢字で今年を表すのでしょうか。12日、京都の清水寺で発表された今年の漢字。約19万件の応募の中から選ばれたのは『熊』の文字です。今年、全国でクマの被害が相次いだことなどが理由に挙げられています。【吉田優アナウンサー】「今年も様々な出来事がありまし