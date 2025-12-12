「スノーボード・ハーフパイプＷ杯第１戦」（１２日、中国）今季初戦が行われ、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９３・５０点で優勝した。昨シーズンの２４年１２月に行われた第２戦でも優勝しており、２シーズンを通して２度目の頂点。全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める派遣推薦基準を満たし、他選手が好記録を出しても平野歩を上回る可能性がないため、連覇がかかる２６年ミラノ・コルティナ