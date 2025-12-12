全国初の制裁措置付きのカスタマーハラスメント防止条例を施行している三重県桑名市は、看護師に治療費の肩代わりを要求した入院患者の行為をカスハラと認定しました。 桑名市によりますと、11月、市内の病院に入院中の患者が、同室者の独り言が原因で不眠になったと訴え、「不眠になったことは虐待だ」と発言しました。 その後、病院側が謝罪したにもかかわらず、看護師に治療費を払うよう要求するなどしました