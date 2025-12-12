グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。12月6日（土）の放送は、はGacharic Spin（ガチャリックスピン）のマイクパフォーマー・アンジェリーナ1/3さんが、ソロプロジェクト・ailly（アイリー）として登場！ 12月3日に配信リリースされたセカンドシングル「噺々」について伺いました。 （左から）潮紗理菜、aillyさん、遠山大