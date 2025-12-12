◆オーストラリアン・ベースボールリーグブリスベン・バンディッツ７―９アデレード・ジャイアンツ（１２日・ブリスベン）巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツがブリスベン・バンディッツ戦で勝利した。石塚裕惺内野手は「２番・遊撃」で先発出場。２打数１安打３四球、２日連続の４出塁をマーク。９回１死一塁で、２３年ＷＢＣオーストラリア代表で侍ジャパン戦