日本とはまるで違う、南極での調理経験 今回ご紹介するのは『私たちの暮らしに生かせる 南極レシピ』という書籍です。著者は渡貫淳子さん。南極地域観測隊の調理隊員として、30人分の料理を約1年間にわたり作り続けた方です。 渡貫さんは調理隊員になる前から調理の仕事に就いていたそうですが、食材の追加調達はなし、ごみを一切捨てられないなど、日本とはまるで違う環境で価値観が180度変わる経験をしたといいます。 本