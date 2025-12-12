大相撲の冬巡業が１２日、兵庫・尼崎市で行われた。幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）は、関取衆の申し合い稽古に参加して汗を流した。先場所は初日から５連勝。持ち前のスピード感あふれる相撲で９勝を挙げた。「勝ち越せたので良かったと思う。気持ちの切り替えが下手で、連敗癖があるところを直したい」と振り返った。新入幕だった７月の名古屋場所で１０勝をマークし、敢闘賞を受賞。２０２５年は６場所中５場所で勝ち越すなど飛