歌手の今井美樹さんが、約8年ぶりにオリジナル・アルバムを発売することが発表され、アルバムのジャケット写真と新たなアーティスト写真が公開されました。2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井さん。通算21枚目となるオリジナル・アルバム『smile』（2026年2月11日発売）には、『青空とオスカー・ピーターソン』など10曲が収録される予定です。アルバムのトータルプロデュースは、今井さんと夫の布袋寅泰さんが担当。さらに今