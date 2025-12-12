大手芸能プロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」の合同ライブ「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で開催され、９人組・ＭＯＲＥＳＴＡＲがデビューした。ＭＯＲＥＳＴＡＲはＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲら先輩４グループとともに約２００００人の観客を魅了。存在感を発揮した。躍進が続く先輩達の背中を追いかける中、山本る