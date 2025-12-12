「海響王決定戦・Ｇ１」（１２日、下関）強風により１Ｒから安定板が装着される悪条件の中、関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が１号艇のターンミスを見逃さず鋭く差して勝利。Ｇ１６回目の優勝を決めた。２着には安河内将（佐賀）、３着には若林将（東京）が入った。Ｇ１５勝の実績はだてではなかった。６艇全て０台の好スタートを決め、１号艇の安河内が先に回ったが、少し流れ気味になった隙を見逃さず、関が２コー